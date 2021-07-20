«В Североуральске не лечат»: водитель скорой рассказал о проблемах в ЦГБ

О проблемах в ЦГБ Североуральска, нехватке врачей и госпитализации пациентов в соседние города рассказал редакции TagilCity.ru водитель скорой помощи Артем (имя изменено — прим. ред).
Собеседник пояснил, что в мае 2021 года из Красноуфимска был назначен новый главврач Андрей Наумкин, который раньше был заведующим поликлиники в Североуральске. После этого минимизировали все выплаты и зарплаты снизились.
По предыдущей работе сотрудники запомнили Наумкина как непорядочного человека. Сейчас, когда его назначили главврачом, он даже не познакомился с подчиненными, отметил Артем.
По его словам, после этого уволился травматолог, который работал один по пять-шесть дней в неделю, и отделение в больнице закрылось. Также сейчас под вопросом закрытие хирургического отделения, так как врачи тоже собираются увольняться. Водители скорой помощи недовольны зарплатой.
Например, персональный коэффициент у водителей скорой помощи в Нижнем Тагиле — 2,7, а у нас — 0,5 (он устанавливается на усмотрение главврача), к тому же нам не платят носилочные. Я работаю третий год, а мне до сих пор не выдали спецодежду, пояснил собеседник.
Также он рассказал, что СИЗы работникам предоставляют, однако не утилизируют их после использования, а стирают и выдают заново. А на вызовы к пациентам ездят только водитель скорой помощи и один фельдшер.
По словам Артема, водителям скорой помощи в 2020 году отменили дополнительный отпуск, мотивируя тем, что в их работе нет вредно-опасных производств, хотя они возят пациентов с коронавирусом, ВИЧ и туберкулезом. Однако после обращения в прокуратуру отпуск был возвращен, но сотрудникам до сих пор не выдали дополнительные соглашения.
Также водитель отметил, что существуют проблемы с обслуживанием автопарка, в котором около 20 машин, в том числе 12 автомобилей скорой помощи. По словам Артема, на обслуживание за полгода было выделено 50 тысяч рублей, денег не хватает, а машины чинит слесарь у себя в гараже.
Мы написали письмо руководству, чтобы дали письменные разъяснения происходящего. Получим ответ, потом будем обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию. Все боятся увольнения, хотя работать в таких условиях невозможно, пояснил водитель.
Артем рассказал, что так как в Североуральске не лечат пациентов из-за отсутствия врачей, их возят в основном в Краснотурьинск за 60 километров или в Серов за 100 километров.
Он пояснил, что поездки часто занимают по четыре-пять часов. Бывает, приходится ждать пока пациентам проведут обследования, а затем везти их назад. Североуральский городской округ, в котором проживает около 40 тысяч человек, ежедневно обслуживается тремя-четырьмя бригадами скорой помощи.
Например, всех заболевших COVID-19 возим в соседние города, потому что в городе нет коронавирусных коек. Рожениц отправляем в Краснотурьинск, хотя роддом в Североуральске есть, но работать там некому. При этом, когда мы уезжаем, в Североуральске не остается машин скорой. Если, например, случится ЧП в шахте, помочь будет некому, так как мы постоянно на разъездах, пояснил водитель.
Он отметил, что все идет к тому, что больница закроется, а в Североуральске сделают ФАП, как в Ивделе. Артем считает, что это будет дешевле, чем содержать шестиэтажное медучреждение в городе с населением в 25 тысяч человек.