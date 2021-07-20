«В Североуральске не лечат»: водитель скорой рассказал о проблемах в ЦГБ

Например, всех заболевших COVID-19 возим в соседние города, потому что в городе нет коронавирусных коек. Рожениц отправляем в Краснотурьинск, хотя роддом в Североуральске есть, но работать там некому. При этом, когда мы уезжаем, в Североуральске не остается машин скорой. Если, например, случится ЧП в шахте, помочь будет некому, так как мы постоянно на разъездах, пояснил водитель.