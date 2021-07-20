«Я тебя убью»: блогер из Асбеста рассказал об угрозах от общественника

«Я тебя убью»: блогер из Асбеста рассказал об угрозах от общественника
«Я тебя убью»: блогер из Асбеста рассказал об угрозах от общественника
Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Блогер из Асбеста Денис Елистратов на своей странице в Instagram рассказал об угрозах, которые он получает от общественника Александра Применко. Его называют правой рукой депутата Натальи Крыловой. В качестве подтверждения своих слов блогер приложил аудио- и видеозаписи.

На них можно услышать, как Применко общается по телефону, а в окна кидает камни. Также он призывает Дениса спуститься и поговорить.

Я тебя убью сейчас. Позвонила дочь моя, семь лет. Я тебя сейчас убью,несколько раз повторяет Александр.

В результате на место инцидента прибыли сотрудники полиции, чтобы опросить конфликтующих. На своей странице блогер рассказал, что в процессе общения он вновь поругался с Применко из-за политических разногласий по поводу депутата Крыловой.

Когда у Применко закончились аргументы, он начал шантажировать меня раскрытием личной медицинской информации, а потом разбил окно и угрожал мне убийством,рассказал Денис.

Он отметил, что по обоим эпизодам написал заявления в полицию. Однако Наталья Крылова отрицает, что Применко является ее помощником. Она считает, что конфликт никак не связан с ее политической деятельностью. Наталья заявила, что не может нести ответственность за действия другого человека, сообщает Е1.

Сам Александра Применко рассказал, что познакомился с блогером в январе 2021 года после того, как в соцсетях Денис опубликовал сообщение, которое, по словам общественника, порочило его честь и достоинство. После этого мужчины смогли объясниться, и сообщение было удалено.

Он ведет замкнутый образ жизни, из дома не выходит, а я помогал ему, покупал продукты. Дело в том, что он инвалид второй группы, состоит на учете у психиатра,рассказал мужчина.

Однако после того, как он начал вести общественную деятельность с депутатом Натальей Крыловой, Денис обиделся и решил оскорблять уральца. Также Применко отметил, что из-за диагноза привлечь блогера к ответственности через суд у него не получится.

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