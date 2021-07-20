Журналисты НИ раскрыли тайны бизнес-империи Комила Алламжонова

Журналисты НИ раскрыли тайны бизнес-империи Комила Алламжонова
Журналисты НИ раскрыли тайны бизнес-империи Комила Алламжонова
Сегодня, 20:27ОбществоФото: president.uz
Бывший руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Комил Алламжонов издал книгу «Алламжонов виноват».

Это стало его дебютной работой, но она неожиданно получила множество положительных откликов в блогосфере, сообщают «Новые известия».

В самой книге Алламжонов рассказал о буднях пресс-секретаря президента, в которых ему приходится защищать журналистов и блогеров от произвола чиновников. При этом автор позиционирует себя как героя и защитника угнетенных, когда вокруг только самодуры и коррупционеры.

Отмечается, что работу Алламжонова похвалила Тина Канделаки, стоимость рекламных постов которой составляет от 1,5 до 2 млн рублей.

Но, как выяснили журналисты, реальность не имеет ничего общего с литературным вымыслом. Так, сам Алламжонов является владельцем нескольких каналов, фирм звукозаписи, компаний по разработке ПО, информационного агентства и даже мебельной и текстильной фабрик. Во время пандемии он также нашел способ заработка — вместе с узбекским олигархом Ойбеком Турсуновым в настоящее время он ведет разработки антиковидной вакцины. При этом в тратах он не скромничает — недавно он приобрел себе недвижимость в Ташкенте на 2,5 млн долларов.

Обеспечить такое богатство, как предполагают журналисты, помогли связи, которые он приобрел во время своей карьеры пресс-секретаря президента, которая стартовала в 2017 году. Поскольку находясь на посту, в отличие от книги, он продвигал исключительно собственные интересы. Следует отметить, что издание «Солик Инфо», которым владеет Алламжонов, по указу чиновников является обязательной подпиской для предпринимателей Узбекистана.

Кроме этого, в его руках сосредоточены масс-медиа, что позволяет легко удалять неугодных личностей. При этом сам Алламжонов в средствах массовой информации представляет себя исключительно демократичным человеком, непонятым западными консерваторами и стремящимся наполнить демократическими ценностями быт узбекских жителей.

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