Журналисты НИ раскрыли тайны бизнес-империи Комила Алламжонова

Но, как выяснили журналисты, реальность не имеет ничего общего с литературным вымыслом. Так, сам Алламжонов является владельцем нескольких каналов, фирм звукозаписи, компаний по разработке ПО, информационного агентства и даже мебельной и текстильной фабрик. Во время пандемии он также нашел способ заработка — вместе с узбекским олигархом Ойбеком Турсуновым в настоящее время он ведет разработки антиковидной вакцины. При этом в тратах он не скромничает — недавно он приобрел себе недвижимость в Ташкенте на 2,5 млн долларов.