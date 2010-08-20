"Билайн" обеспечил 84,4% населения Свердловской области сетью 3G

Скорость доступа в сеть 3G достигает 3,6 Мбит/сек, тогда как технология 2G (EDGE) обеспечивает не более 0,4 Мбит/сек. Технология третьего поколения позволяет не только пользоваться почтой, форумами и социальными сетями, но также скачивать "тяжелые" файлы или просматривать потоковое видео.

"Каждый житель области должен иметь доступ к быстрому и надежному мобильному интернету. Особенно в тех местах, где проводного интернета нет и не предвидится. Поэтому наш филиал строит сеть 3G быстрее всех в России. Мы взяли высокий темп. И будем держать его до тех пор, пока не покроем все 100%", — говорит Андрей Золотарев, директор Екатеринбургского филиала ОАО "Вымпелком".