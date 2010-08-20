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"Билайн" обеспечил 84,4% населения Свердловской области сетью 3G
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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"Билайн" обеспечил 84,4% населения Свердловской области сетью 3G

20 августа 2010, 11:36ОбществоОльга
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