Бюджет Нижнего Тагила за первое полугодие исполнен полностью
20 августа 2010, 16:33ОбществоОльга
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Об этом заявила глава города Валентина Исаева. По итогам первого полугодия доходная часть бюджета города составила 2 млрд. 595млн. 800 тысяч рублей. Расходы местного бюджета за отчетный период составили 2 млрд. 395 млн. 300 тысяч рублей.
Основная часть средств пошла на решение вопросов социальной сферы. В сфере ЖКХ при годовом плане в 1 млрд. 260 млн. рублей освоена лишь 10-я часть. Как отметили в пресс-службе администрации, еще не получены деньги из федерального и областного бюджетов на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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