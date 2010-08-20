Бюджет Нижнего Тагила за первое полугодие исполнен полностью

Основная часть средств пошла на решение вопросов социальной сферы. В сфере ЖКХ при годовом плане в 1 млрд. 260 млн. рублей освоена лишь 10-я часть. Как отметили в пресс-службе администрации, еще не получены деньги из федерального и областного бюджетов на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов.