День города отмечают в Екатеринбурге. Программа мероприятий на 21 и 22 августа

21 августа — День основных торжеств. Сразу несколько меоприятий начнутся в 10.00 - Церемония поднятия флага Дня города "Екатеринбургская ассамблея — 287", праздник цветов "Салют Победы", выставка кошек, чемпионат по автозвуку.

В течение всего дня 21 августа: художественные и концертные программы,посвященные 287-летию со дня основания Екатеринбурга, народные гуляния вПарке им. Маяковского, праздник для всей семьи в Историческом сквере.

Завершится праздничный день гала-концертом "С днем рождения, Екатеринбург!", огненным шоу, световой инсталляцией в формате 3-D и праздничным фейерверком.

Охрана правопорядка в Екатеринбурге в День Города будет усилена. На мероприятиях будут работать более 2 с половиной тысяч сотрудников милиции, заявил глава пресс-службы областного ГУВД Валерий Горелых.

Программа празднования продолжится 22 августа фестивалем "Перепись" бард-фестивалем "Август — 2010".