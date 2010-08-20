Дополнительный транспорт с минимальной стоимостью проезда будет ходить на Старатель

По словам заместителя главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимира Белова, сейчас пущен дополнительный автобус №17, который будет курсировать по объездной дороге строго по расписанию. Стоимость проезда в нем останется прежняя – 12 рублей. Также планируется дополнительно запустить две электрички.

В ближайшее время на Старатель начнут ходить дополнительные маршрутки. Сохранить первоначальную стоимость в них, с учетом увеличения километража втрое, не получится. Но стоимость проезда не превысит 20 рублей, заверил Владимир Белов.

Весь дополнительный транспорт пущен из-за того, что невозможно даже временно открывать движение на реконструируемой трассе.

Короткая дорога в город уже не трасса, а стройплощадка, отметил начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев. "В строительстве же главное – безопасность. Поэтому движение общественного транспорта в определенные часы не обсуждается, дорога будет закрыта", - сказал Андрей Исаев.

Когда по новой трассе поедут первые потоки автомобилей, транспортные артерии города сразу разгрузятся. Владимир Белов добавил, что после реконструкции южного подъезда к Нижнему Тагилу начнется реконструкция других въездов - со стороны Гальянки и Серова. Если этим не заниматься, то через несколько лет город встанет, уверен Владимир Белов.