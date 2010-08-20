Единая столовая для всех школ города может появиться в Нижнем Тагиле
20 августа 2010, 16:39ОбществоОльга
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Такую возможность предусматривает программа совершенствования питания учащихся. Столовая будет работать по принципу кейтеринга – готовая пища будет доставляться в школы.
Также возможно привлечение к организации питания школьников местных товаропроизводителей. В целом, по словам начальника управления образования Администрации города Анатолия Соложнина, реализация этой целевой программы позволит поменять 1/6 часть всей базы технологического оборудования в школьных столовых. На выполнение мероприятий программы только из местного бюджета будет выделено почти 32 млн. рублей.
Также на условиях софинансирования планируется привлечь средства из областного и федерального бюджетов, отмечают в пресс-службе администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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