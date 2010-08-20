Единая столовая для всех школ города может появиться в Нижнем Тагиле

Также возможно привлечение к организации питания школьников местных товаропроизводителей. В целом, по словам начальника управления образования Администрации города Анатолия Соложнина, реализация этой целевой программы позволит поменять 1/6 часть всей базы технологического оборудования в школьных столовых. На выполнение мероприятий программы только из местного бюджета будет выделено почти 32 млн. рублей.