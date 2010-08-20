Франция начала массовую депортацию цыган

Депортация цыган осуществляется после объявления президентом Николя Саркози мер по демонтажу цыганских стоянок. В конце июля он отдал распоряжении в течение трех месяцев ликвидировать 300 лагерей и депортировать находящихся в них цыган.

Это решение было принято после того, как группа цыган, вооруженная топорами и дубинками, пыталась разгромить здание жандармерии городка Сент-Эньан в центре Франции. Поводом к погромам стал инцидент, когда полицейские застрелили молодого цыгана, который на машине пытался прорваться сквозь заграждение при проверке документов.