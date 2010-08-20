Франция начала массовую депортацию цыган
Франция приступила к массовой высылке в Румынию и Болгарию нелегалов-цыган. В общей сложности до конца августа планируется выдворить с французской территории 700 человек.
Депортация цыган осуществляется после объявления президентом Николя Саркози мер по демонтажу цыганских стоянок. В конце июля он отдал распоряжении в течение трех месяцев ликвидировать 300 лагерей и депортировать находящихся в них цыган.
Это решение было принято после того, как группа цыган, вооруженная топорами и дубинками, пыталась разгромить здание жандармерии городка Сент-Эньан в центре Франции. Поводом к погромам стал инцидент, когда полицейские застрелили молодого цыгана, который на машине пытался прорваться сквозь заграждение при проверке документов.
Председатель палаты депутатов парламента Румынии Роберта Анастасе подвергла критике решение президента Николя Саркози. "Депортация – сиюминутное решение. Оно не позволит решить проблему как таковую", - сказала Анастасе. Она указала на "недопустимость возлагать ответственность на всех цыган за правонарушения, допущенные отдельными их представителями". Спикер напомнила, что действия Саркози по высылке цыган "критикуют не только власти Румынии, но и ЕС".