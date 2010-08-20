Губернатор Кировской области Никита Белых высказал недоумение по поводу методов работы ВГТРК

Как отмечает в своем блоге Никита Белых, он не берется судить о всех фактах, озвученных авторами «Специального корреспондента», но в той части, которая была посвящена Кировской области, он заметил немало неточностей. Это даже побудило губернатора составить официальное обращение на имя руководителя ВГТРК Олега Добродеева. В своем блоге он выложил копию письма, в котором перечислены все случаи использования некорректных данных.

К примеру, в программе прозвучало, что из 367 миллионов рублей, выделяемых департаменту лесного хозяйства Кировской области, лишь 10 миллионов тратится на лесовосстановление и лесоохрану, а «все остальное чиновниками потрачено на собственные зарплаты, премии, евроремонты, а также организацию как бы открытых лесных торгов».

В ответ Никита Белых приводит полную сводку расходов за 2008 год. Согласно ей, на охрану, защиту и восстановление леса было направлено вовсе не 10, а 47,3 миллиона рублей. 172,9 миллиона рублей ушли на зарплаты сотрудников департамента лесного хозяйства и «Кировского центра лесного хозяйства». Еще 55 миллионов рублей потрачено на приобретение горюче-смазочных материалов, технических средств и оплату услуг связи. Наконец, 36,9 миллионов рублей составили расходы на содержание и ремонт областного имущества (из них 1,4 миллиона стоил ремонт здания департамента). При этом 54,9 миллиона рублей удалось сэкономить, и они перешли на следующий год.

Таким образом, получается, что из озвученных журналистами цифр корректной была только одна. Департаменту лесного хозяйства действительно выделяют 367 миллионов рублей в год.По словам Никиты Белых, это была не единственная неточность, которую себе позволили журналисты. В программе было озвучено, что 80% лесных аукционов в 2009 году в Кировской области было проведено с однимучастником. В реальности из 99 лотов одному участнику было продано только 29,3%.

Точно так же губернатор опровергает информацию, что «КОГУП «Кировлес» получает 1000%-ю прибыль от лесных спекуляций» и ряд других высказываний.

Официальное обращение губернатора к руководству ВГТРК ни к чему не привело. После того, как передача впервые вышла в эфир в мае, ее повтор в том же самом виде состоялся в августе. В ответ на письмо Белых заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев сообщил ему, что «производство и распространение авторской программы «Специальный корреспондент» от 23 мая 2010 года не было направлено на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие конкретных преступлений». Напротив, эта программа «была направлена на привлечение внимания телезрителей к существующим и показанным в фильме событиям».

«Осталось непонятным, как это соотносится с моим утверждением о том, что события показаны недостоверно», – недоумевает Белых в своем блоге.Он также добавляет, что ему совершенно неясно, как он должен поступить в этой ситуации. С одной стороны, по закону он имеет право требовать опровержения. С другой стороны, доводить эту ситуацию до суда – дело «хлопотное и трудоемкое».