Гурманам предложат поесть в кромешной тьме
20 августа 2010, 16:11ОбществоОльга
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Гурманам Свердловской области предлагают поесть в кромешной тьме. В Екатеринбурге открылся ресторан, где полностью исключено освещение.
Как считают владельцы заведения, это обострит вкус блюд, которые придется есть, поскольку никто их не увидит, сообщает Накануне.ру. Примечательно, что клиентам запретят проносить в обеденный зал сотовые телефоны, зажигалки и другие источник света.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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