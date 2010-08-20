К новому отопительному сезону Нижний Тагил технически будет готов в срок
20 августа 2010, 16:42ОбществоОльга
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По словам заместителя председателя комитета по городскому хозяйству Администрации города Степана Пилипца, к настоящему времени уже выполнены 17 из 26 мероприятий, связанных с подготовкой к зиме теплоисточников, работы по девяти оставшимся продолжаются.
На эти цели уже выделено 53 млн. рублей. Еще 57 млн. рублей затрачены на ремонты теплотрасс. Основной акцент энергетики сделали на подготовку внутриквартальных сетей.
Как отметили в пресс-службе администрации города, котельные Тагилэнерго готовы уже на 95%. Опасений в технической готовности оборудования и сетей нет ни у НТМК-Энерго, ни у УВЗ, ни у Тагилэнергосетей, ни у Водоканала-НТ, ни у руководителей управляющих компаний.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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