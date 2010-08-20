К новому отопительному сезону Нижний Тагил технически будет готов в срок

На эти цели уже выделено 53 млн. рублей. Еще 57 млн. рублей затрачены на ремонты теплотрасс. Основной акцент энергетики сделали на подготовку внутриквартальных сетей.

Как отметили в пресс-службе администрации города, котельные Тагилэнерго готовы уже на 95%. Опасений в технической готовности оборудования и сетей нет ни у НТМК-Энерго, ни у УВЗ, ни у Тагилэнергосетей, ни у Водоканала-НТ, ни у руководителей управляющих компаний.