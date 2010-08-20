Конфеты с начинкой из насекомых поступили в продажу в США
20 августа 2010, 15:54ОбществоОльга
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Конфеты с начинкой из насекомых поступили в продажу в США. Покупатели могут купить сладости с муравьями, сверчками и скорпионами.
В ассортимент также входят сушеные черви со специями и сверчки со вкусом бекона и сыра. Начинки для конфет выращиваются на специальной ферме. Червей там кормят овсяной мукой и яблоками.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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