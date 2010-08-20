Магазины на Старателе проверят

Представители управления будут без предупреждения посещать магазины на Старателе, чтобы проверить, обоснована ли жалоба жителей поселка, заявила начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Татьяна Семиколенных.

Между тем, по данным Татьяны Семиколенных, еженедельный мониторинг цен показал, что на Старателе подорожали лишь греча, мука и рис. Но рост цен на эти продукты зарегистрирован по всему городу в целом. Скорее всего, считает Татьяна Семиколенных, жители Старателя подверглись панике из-за того, что в связи с перекрытием дороги они теперь отрезаны от города.