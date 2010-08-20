Мэры проконтролируют цены на социально значимые товары
20 августа 2010, 16:21ОбществоОльга
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Следить за ценами на социально значимые товары поручено мэрам городов Свердловской области.
Губернатор Александр Мишарин призвал их мониторить стоимость хлеба, молока и круп. Также он призвал торговые сети не превышать допустимый уровень надбавок для социально значимых продуктов, сообщает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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