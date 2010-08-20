На празднике DNS раздадут 100 бесплатных флешек и выберут мисс мокрую майку Тагила.
20 августа 2010, 16:13ОбществоСергей Демидов
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В субботу 28 августа, ровно в 14.00 компьютерный супермаркет низких цен DNS приглашает жителей Нижнего Тагила на большой праздник перед Александровским Пассажем на улице Ленина, 22!
Организаторы обещают множество призов, призов и позитивных эмоций. Как сообщает официальный сайт компании : ноутбуки, фотоаппараты, сотовые телефоны, акустические системы,флешки —можно будет получить за участие в конкурсах от компьютерного супермаркета DNS.
Нам обещают грандиозное шоу с зажигательным ведущим и отличными подарками:
Победительница получит суперприз – ноутбук. За второе место – сотовый телефон, за третье — цифровой фотоаппарат.
Внимание! На празднике можно совершенно бесплатно получить одну из 100 флешек на 4 гигабайта. Не нужно ничего покупать, просто приходите!
Компьютерный супермаркет «DNS в Пассаже» работает уже сейчас и ждет всех жителей Тагила ежедневно с 10 до 22 часов, по адресу Ленина, 22. Телефон (3435) 47-64-34. Сайт.
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