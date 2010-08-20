На празднике DNS раздадут 100 бесплатных флешек и выберут мисс мокрую майку Тагила.

Организаторы обещают множество призов, призов и позитивных эмоций. Как сообщает официальный сайт компании : ноутбуки, фотоаппараты, сотовые телефоны, акустические системы,флешки —можно будет получить за участие в конкурсах от компьютерного супермаркета DNS.

Нам обещают грандиозное шоу с зажигательным ведущим и отличными подарками:

Победительница получит суперприз – ноутбук. За второе место – сотовый телефон, за третье — цифровой фотоаппарат.

Внимание! На празднике можно совершенно бесплатно получить одну из 100 флешек на 4 гигабайта. Не нужно ничего покупать, просто приходите!