НТМК в 2010 году освоил выпуск новых марок стали

По словам директора по производству НТМК Валерия Галченкова, новые марки стали используются при производстве слябов, трубной заготовки и транспортного проката, в том числе железнодорожных колес повышенной твердости. Продукция из новых марок стали востребована российскими и зарубежными потребителями, сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ.