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НТМК в 2010 году освоил выпуск новых марок стали
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТМК в 2010 году освоил выпуск новых марок стали

20 августа 2010, 12:01ОбществоОльга
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