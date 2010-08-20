НТМК в 2010 году освоил выпуск новых марок стали
20 августа 2010, 12:01ОбществоОльга
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На НТМК в 2010 году налажен выпуск восьми принципиально новых для предприятия марок стали с повышенными требованиями к химическому составу и 43 модификации ранее освоенных марок.
Новые марки стали обладают повышенной стойкостью к коррозии, твердостью, прочностью и легкостью.
По словам директора по производству НТМК Валерия Галченкова, новые марки стали используются при производстве слябов, трубной заготовки и транспортного проката, в том числе железнодорожных колес повышенной твердости. Продукция из новых марок стали востребована российскими и зарубежными потребителями, сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ.
Освоение новых марок стали улучшенного качества является одним из приоритетов НТМК в области качества. К настоящему моменту на комбинате освоено более 1000 марок стали.
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