Онищенко предложил запретить рекламу алкоголя

Пиво по действующему законодательству нельзя рекламировать на экране с 7.00 до 22.00, а на радио — с 9.00 до 24.00.

Нападки Роспотребнадзора пивовары считают необоснованными. "В соответствии с действующим законом "О рекламе" никто из пивоваров давно не пропагандирует благотворное влияние пива на организм", — сказали "Газете.Ru" в Союзе российских пивоваров. Бороться надо не с рекламой пива, а с потреблением пива среди несовершеннолетних, считают пивовары.