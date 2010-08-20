Онищенко предложил запретить рекламу алкоголя
20 августа 2010, 08:52ОбществоОльга
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Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил полностью запретить рекламу алкоголя, в том числе пива. Но вряд ли это отвадит россиян от пьянства, возражают эксперты.
Пиво по действующему законодательству нельзя рекламировать на экране с 7.00 до 22.00, а на радио — с 9.00 до 24.00.
Нападки Роспотребнадзора пивовары считают необоснованными. "В соответствии с действующим законом "О рекламе" никто из пивоваров давно не пропагандирует благотворное влияние пива на организм", — сказали "Газете.Ru" в Союзе российских пивоваров. Бороться надо не с рекламой пива, а с потреблением пива среди несовершеннолетних, считают пивовары.
Попытки полностью запретить рекламу пива на телевидении предпринимаются регулярно. Последний такой законопроект в Госдуму был внесен в 2009 году Костромской облдумой. Но пивное лобби пока успешно отстаивает свои интересы.
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