Под Верхней Салдой горит лес. Дым от пожара дошел до Нижнего Тагила
20 августа 2010, 16:51ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле и в окрестностях города сегодня ночью ничего не горело. Смог с сильным запахом гари, накрывший город утром, пришел со стороны Верхней Салды.
По сообщению пожарной службы, 20 августа там горел лес. Дым от пожара принес в Нижний Тагил северо-восточный ветер.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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