Пожар в заповеднике "Денежкин камень" снова рапространяется
Накануне огонь в заповеднике "Денежкин камень" вышел за границу опашки и из-за сильного ветра начал вновь распространяться. Техники и спасателей на месте нет уже неделю.
Об этом АПИ рассказала директор заповедника Анна Квашнина. По ее словам, сейчас на месте работают только восемь сотрудников заповедника.
Ранее сообщалось о локализации пожара, 17 августа с оговорками был подписан соответствующий акт. "17 августа к нам поступил акт о локализации, но я его не подписала в том, виде, котором предоставило МЧС. Дело в том, что мы еще раз осмотрели территорию заповедника, и в нескольких местах была вероятность выхода огня за территорию опашки. Так что после долгих споров в акте так и указано — о частичной локализации",— рассказала АПИ директор заповедника.
В МЧС Екатеринбурга о распространении пожара не знают. "У нас нет такой информации. Акт о локализации был передан руководству заповедника два дня назад", — заявили в пресс-службе.