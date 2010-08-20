Пожар в заповеднике "Денежкин камень" снова рапространяется

Ранее сообщалось о локализации пожара, 17 августа с оговорками был подписан соответствующий акт. "17 августа к нам поступил акт о локализации, но я его не подписала в том, виде, котором предоставило МЧС. Дело в том, что мы еще раз осмотрели территорию заповедника, и в нескольких местах была вероятность выхода огня за территорию опашки. Так что после долгих споров в акте так и указано — о частичной локализации",— рассказала АПИ директор заповедника.