Роспортебнадзор завершит экспертизу проекта реконструкции южного въезда в ближайшие дни

По словам начальника нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрия Бармина, проект оценивается уже по новым санитарным требованиям к условиям проживания в жилых помещениях, которые вступили в силу 15-го августа.

На участке, который реконструируется сегодня, жилые дома, в частности в районе Ключиков, находятся очень близко от дороги. При ее расширении, предусмотренном проектом реконструкции, расстояние станет еще меньше. А дорога – это источник шума и загрязнения воздуха выхлопными газами.

По требованию Роспотребнадзора дома отгородят от трассы специальными шумозащитными экранами – это стена высотой до 5-ти метров. Но теперь предстоит выяснить, будет ли хватать света людям, живущим за такой стеной, рассказал Юрий Бармин.