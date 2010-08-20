Среди россиян растет число пользователей интернета

Именяется и возраст пользователей интернета, говорит директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Плуготаренко. "Все-таки Интернет взрослеет. Это происходит потому, что те, кому больше 55-ти лет, начинают понимать, что в Интернете они могут что-то делать, благодаря появлению тех же самых социальных сетей. Появляются сервисы, в том числе локализованные под регионы, на которых интернет-пользователь начинает понимать, что он может делать", - отмечает Плуготаренко.