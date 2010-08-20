Свердловские производители договорились в ближайшее время не повышать цену на хлеб

Об этом было заявлено на совещании в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Речь идет о таких предприятиях, как «Екатеринбургский хлебокомбинат», «Нижнетагильский хлебокомбинат» и «Режевской хлебокомбинат».

Средние оптово-отпускные цены на хлеб из муки пшеничной 1 сорта и хлеб из муки ржано-пшеничной на хлебозаводах и хлебокомбинатах Свердловской области оставались неизменными почти два года. В настоящий момент в региональной энергетической комиссии продекларировали повышение цен на хлебобулочные изделия только три небольших предприятия Свердловской области, не влияющих на ценовую политику регионального рынка. Ведущие предприятия заявили об отказе от повышения цен.