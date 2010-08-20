Свердловские производители договорились в ближайшее время не повышать цену на хлеб
Крупнейшие игроки свердловского хлебопекарного рынка готовы увеличить объемы производства хлеба при сегодняшней цене на зерно и муку, не повышая цены на свою продукцию.
Об этом было заявлено на совещании в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Речь идет о таких предприятиях, как «Екатеринбургский хлебокомбинат», «Нижнетагильский хлебокомбинат» и «Режевской хлебокомбинат».
Средние оптово-отпускные цены на хлеб из муки пшеничной 1 сорта и хлеб из муки ржано-пшеничной на хлебозаводах и хлебокомбинатах Свердловской области оставались неизменными почти два года. В настоящий момент в региональной энергетической комиссии продекларировали повышение цен на хлебобулочные изделия только три небольших предприятия Свердловской области, не влияющих на ценовую политику регионального рынка. Ведущие предприятия заявили об отказе от повышения цен.
От общего объема выпускаемого в области хлеба продукция хлебозаводов и хлебокомбинатов составляет порядка 80%. На долю минипекарен приходится 20%.
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