Технопарк в Нижнем Тагиле: перспективы и проблемы

Этот стратегически важный для города и области проект находится под контролем губернатора Александра Мишарина. К тому же участие Нижнего Тагила в программе поддержки моногородов требует осуществления проектов по созданию промышленных парков, сообщает пресс-служба Администрации города.

Но созданию технопарка препятствует то, что на территории бывшего ВМЗ площадью 68 га расположено порядка 50-ти земельных участков, принадлежащих разным владельцам. Найти компромисс между властью и всеми собственниками – непростая задача.