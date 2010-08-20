Технопарк в Нижнем Тагиле: перспективы и проблемы
Министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров с рабочим визитом посетил Нижний Тагил. В ходе его визита состоялось обсуждение проекта технопарка на территории бывшего ВМЗ.
Этот стратегически важный для города и области проект находится под контролем губернатора Александра Мишарина. К тому же участие Нижнего Тагила в программе поддержки моногородов требует осуществления проектов по созданию промышленных парков, сообщает пресс-служба Администрации города.
Но созданию технопарка препятствует то, что на территории бывшего ВМЗ площадью 68 га расположено порядка 50-ти земельных участков, принадлежащих разным владельцам. Найти компромисс между властью и всеми собственниками – непростая задача.
По мнению Александра Петрова, выход из ситуации – в создании управляющей компании с участием государства (или закреплении необходимых функций за существующей "Управляющей компанией "ВМЗ"). При этом государственному предприятию должен быть отдан блокирующий пакет акций (размером не менее 25 процентов плюс одна акция). В управляющую компанию может войти любой собственник или арендатор, осуществляющий деятельность на промплощадке бывшего ВМЗ.