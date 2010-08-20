В социальной сфере Уралхимпласт – лучший
Социальная работа на Уралхимпласте признана лучшей в регионе. Предприятие номинировано на федеральный этап конкурса.
Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Этот конкурс проводится ежегодно под патронажем Правительства России.
По итогам регионального этапа Уралхимпласт занял первые места сразу в нескольких номинациях: "За формирование здорового образа жизни на предприятии", "За развитие кадрового потенциала", "За развитие социального партнерства". По двум из них, касающимся здоровья персонала и кадровой политики, компания номинирована на участие в федеральном этапе конкурса.
Как отметили в пресс-службе УХП, ранее предприятие неоднократно признавалось лучшей Российской организацией высокой социальной эффективности.
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