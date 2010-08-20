В социальной сфере Уралхимпласт – лучший

По итогам регионального этапа Уралхимпласт занял первые места сразу в нескольких номинациях: "За формирование здорового образа жизни на предприятии", "За развитие кадрового потенциала", "За развитие социального партнерства". По двум из них, касающимся здоровья персонала и кадровой политики, компания номинирована на участие в федеральном этапе конкурса.