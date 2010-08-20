ВГОК увеличит производство железорудного концентрата

На приобретение оборудования и проведение строительно-монтажных работ планируется направить 80 млн. рублей, сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ.

По словам менеджера проекта, главного обогатителя комбината Олега Шабалина, реализация проекта позволит комбинату не только увеличить производство концентрата, но и улучшить пропускную способность подъездных железнодорожных путей. А в итоге снизится себестоимость производства продукции.