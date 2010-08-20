ВГОК увеличит производство железорудного концентрата
20 августа 2010, 11:53ОбществоОльга
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"Евраз" на Высокогорском ГОКе (ОАО "ВГОК") реализует инвестиционный проект, который позволит увеличить производство железорудного концентрата с 1,4 тыс. тонн в год до 1,6 тыс. тонн в год.
На приобретение оборудования и проведение строительно-монтажных работ планируется направить 80 млн. рублей, сообщает департамент "Евраза" по связям со СМИ.
По словам менеджера проекта, главного обогатителя комбината Олега Шабалина, реализация проекта позволит комбинату не только увеличить производство концентрата, но и улучшить пропускную способность подъездных железнодорожных путей. А в итоге снизится себестоимость производства продукции.
Реализацию проекта планируется завершить в декабре 2011 года.
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