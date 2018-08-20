1438 литров коньяка и вин изъяты из продажи в Свердловской области

Алкогольная продукция плохого качества была обнаружена в 53 проверенных магазинах.

Всего было исследовано 286 проб продукции, по 21 из них были получены неудовлетворительные результаты. 119 партий спиртных напитков объемом 1438 литров были изъяты из оборота.

Коньяки не прошли проверку по цвету, виду, вкусу и количеству железа. В винах был обнаружен осадок, вкус отдавал спиртом.