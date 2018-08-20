3 434 490 рублей выделено на ремонт здания женской консультации в Нижнем Тагиле

На официальном сайте государственных закупок заказчик ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» разместил информацию об электронном аукционе. К участию в аукционе допускаются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Подать заявку на участие в аукционе можно в период с 17 августа по 3 сентября 2018 года.

Подрядчик будет определен при помощи электронного аукциона, который пройдет 10 сентября 2018 года.

Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Необходимо будет выполнить следующие виды работ: отбить штукатурку с кирпичных стен фасада, отремонтировать кирпичную кладку стен в отдельных местах, огрунтовать фасад под штукатурку, оштукатурить фасад цементно-известковым раствором по камню, отремонтировать штукатурку потолков, отремонтировать фасад под покраску, шпаклевать ранее окрашенные фасады под покраску, окрасить фасады акриловыми составами, окрасить масляными растворами ранее окрашенные металлические решетки и ограды.