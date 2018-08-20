Блог «Вскрытие покажет»: о мелких закупках крупных чиновников

В республике Татарстан власти региона за деньги бюджета приобретали элитные автомобили, часы и даже породистых лошадей.

МУП «Управление городских дорог» за 150 тысяч рублей решило разработать дизайн своих кабинетов. Помимо офисных помещений, в закупке также указана разработка индивидуальной планировки для кухни и комнаты отдыха главного инженера.

Государственное предприятие «Центр информационных технологий» заказало двое «умных» часов с системой GPS, датчиками сердечной активности и Wi-Fi.

МУП «Метроэлектротранс» объявило тендер на покупку автомобиля Audi Q7 стоимостью 5 млн рублей.

Региональное Минсельхоз разместило госзакупку на трех чистокровных скакунов американской породы. На эту покупку чиновники были готовы потратить 15 млн рублей бюджетных средств.

По итогам 2017 года Счетная палата РФ зарегистрировала нарушения при госзакупках на сумму более 2 млрд рублей. При этом ведомство заявляет, что количество нарушений выросло в два раза.

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