Футболисты ЦСКА и «Арсенал» вышли на поле с собаками в честь Дня бездомных животных
Сегодня, 13:35Общество
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18 августа 2018 года в честь Дня защиты бездомных животных капитаны футбольных команд ЦСКА и «Арсенал» вышли на поле в сопровождении собак из приюта.
Источник: «Новые Известия»
Почетное право выйти на поле досталось собакам по кличке Дюкс, которого вывел на поле капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, и Твена, вышедшая на поле с капитаном «Арсенала» Кириллом Комбаровым, из приюта «В добрые руки».
Символический первый удар по мячу совершила Твена.
Таким образом ПФК ЦСКА пытается привлечь внимание россиян к проблеме бездомных животных в стране.
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