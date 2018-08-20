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Футболисты ЦСКА и «Арсенал» вышли на поле с собаками в честь Дня бездомных животных
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Футболисты ЦСКА и «Арсенал» вышли на поле с собаками в честь Дня бездомных животных

Сегодня, 13:35Общество
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