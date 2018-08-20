Футболисты ЦСКА и «Арсенал» вышли на поле с собаками в честь Дня бездомных животных

Почетное право выйти на поле досталось собакам по кличке Дюкс, которого вывел на поле капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, и Твена, вышедшая на поле с капитаном «Арсенала» Кириллом Комбаровым, из приюта «В добрые руки».