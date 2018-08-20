Глава Владимирской области Орлова раскрыла детали о встрече с Путиным

Это – важнейшее направление, нацеленное на диверсификацию производства предприятий ВПК. Инвестированием средств займётся «Ростех».

Помимо обсуждения дальнейшего развития КМЭЗ Светлана Орлова успела встретиться с рабочими предприятия, сообщает trc33.ru. Губернатора спросили о её поездке в Москву, которая состоялась накануне. В столице глава Владимирской области встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Орловой, на этой встрече обсуждался широкий круг вопросов. Были затронуты важнейшие темы, связанные с текущим состоянием и развитием региона. Но самое главное, что президент поддержал губернатора в деле строительства перинатального центра в Коврове. Более того, Владимир Путин уже подписал распоряжение о выделении 1,4 млрд рублей на строительство центра.

Светлана Орлова рассказала президенту, что Владимирской области и Коврову уже давно требовался перинатальный центр. После окончания строительства новым учреждением и его услугами смогут пользоваться не только жители этого города, но и люди из соседних сёл и деревень.

На встрече с Путиным губернатор также призналась, что в регионе есть проблемы с квалифицированными кадрами в сфере медицины. При этом, как подчеркнула Орлова, во Владимирской области реконструируются и ремонтируются медицинские учреждения.

Также в Кремле обсуждалось развитие туристической сферы. Во время чемпионата мира по футболу Владимир получил статус культурной столицы турнира. По словам Орловой, статус положительно сказался на интересе туристов к Владимирской области. Турпоток в 2018 году вырос на 450 тыс. человек!

Естественно, что положительно на деле привлечения туристов сказываются и мероприятия, которые проходят во Владимирской области. Например, на минувшей неделе в Коврове проходил чемпионат Европы по мотоболу, ставший важным событием в жизни города и области. Светлана Орлова за время общения с президентом показала Путину фотографии с турнира.