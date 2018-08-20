Холодное водоснабжение восстановлено после ремонта в районах Нижнего Тагила

Подача холодной воды была восстановлена в Нижнем Тагиле после отключения на время профилактических работ на Черноисточинском гидроузле. 19 августа сеть водоснабжения была запущена на ГГМ, Вагонке, Сухоложском и Северном поселке.

Напомним, с 17 по 19 августа проходило плановое отключение холодной воды в некоторых районах Нижнего Тагила.

В администрации города сообщили, что холодное водоснабжение восстановлено по плану.

Водоснабжение восстановлено во всех районах города. Все прошло по плану. Некоторые жители Вагонки и ГГМ жаловались на отсутствие воды, но это, скорее всего, локальные аварии, сообщили в администрации города.

Жители отдельных домов на ГГМ и Вагонке действительно жаловались на отсутствие воды. В УК, обслуживающей дом на Булата Окуджавы, 7, сообщили, что воды нет из-за внутриквартальной аварии.

Это местная авария, внутриквартальная и не имеет отношения к общему отключению накануне. Она уже практически устранена, скоро запустимся, пояснили в УК.

Жителям, в чьих домах после планового запуска нет холодной воды, нужно обратиться в обслуживающую компанию.