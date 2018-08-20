Лжеэлектрики под угрозой штрафа заставляли тагильчан менять счетчики

На момент задержания лжеэлектрики уже успели продать счетчики стоимостью 8 тыс. рублей каждый двум тагильчанам.

Однако сотрудники полиции не смогли предъявить мошенникам обвинения из-за «отсутствия состава преступления». Люди, купившие счетчики, сделали это добровольно, и вернуть свои деньги не смогут.

По словам начальника службы по реализации электросетевых услуг филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Ольги Кувалдиной, основанием для замены счетчиков может являться только предписание сетевой организации.