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Медведь вышел к грибникам в лесу под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Medved 2 600

Медведь вышел к грибникам в лесу под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:52Общество
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