Медведь вышел к грибникам в лесу под Нижним Тагилом

Медведь вышел к грибникам вблизи поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. Местные жители недалеко от дороги обнаружили разрытые муравейники. Люди опасаются ходить за грибами в сторону базы «Белогорская».
Разрытые по середине муравейники увидели в лесу местные жители.
В начале августа мы с женой поехали за грибами в сторону Белогорской базы. Решили свернуть на дорогу, ведущую на базу «Чайка». Съехав с дороги, мы проехали буквально метров 200, вышли из машины и пошли в лес. Почти сразу я обратил внимание на то, что все муравейники в лесу разрыты, рассказал местный житель.
Грибники предположили, что, возможно, поблизости ходит медведь.
Видно, что муравейники разрушены недавно, следы свежие. Я жене сказал, что это похоже на медведя, пояснил Андрей, приехавший в лес за грибами.
Мужчина, собирая в лесу грибы, услышал в кустах рычание животного. В ста метрах от себя он увидел медведя.
Собирая грибы, я вышел на небольшое поле и в этот момент услышал звериный рык. В ста метрах от меня в кустах я увидел взрослого медведя. Я сильно испугался, окликнул жену, которая еще не успела далеко отойти от меня, и мы вместе с ней побежали в строну машины. После чего из леса мы уехали. Я даже сейчас уже боюсь ехать за грибами, не охота вновь повстречать в лесу этого зверя, сообщил житель поселка Черноисточинск.