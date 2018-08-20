Медведь вышел к грибникам в лесу под Нижним Тагилом

Разрытые по середине муравейники увидели в лесу местные жители.

В начале августа мы с женой поехали за грибами в сторону Белогорской базы. Решили свернуть на дорогу, ведущую на базу «Чайка». Съехав с дороги, мы проехали буквально метров 200, вышли из машины и пошли в лес. Почти сразу я обратил внимание на то, что все муравейники в лесу разрыты, рассказал местный житель.

Грибники предположили, что, возможно, поблизости ходит медведь.

Видно, что муравейники разрушены недавно, следы свежие. Я жене сказал, что это похоже на медведя, пояснил Андрей, приехавший в лес за грибами.

Мужчина, собирая в лесу грибы, услышал в кустах рычание животного. В ста метрах от себя он увидел медведя.