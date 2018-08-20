Народный художник России Виталий Волович умер в Екатеринбурге

Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни, сообщается на сайте городской Думы Екатеринбурга.