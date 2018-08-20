Народный художник России Виталий Волович умер в Екатеринбурге

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20 августа 2018 года утром в Екатеринбурге умер народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: РИА «Новости»
Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни, сообщается на сайте городской Думы Екатеринбурга.
Произведения художника находятся в музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее и других художественных галереях мира.
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