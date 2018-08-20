Полиция Ростовской области приняла участие в проекте Правовая помощь онлайн

Уполномоченный МФЦ и областное УМВД подписали соответствующее соглашение в пятницу. Ведомство стало пятым участником проекта и вторым федеральным органом вслед за ПФР, сообщает RostovGazeta.

Сразу после подписания сотрудники полиции провели первую онлайн-консультацию на базе шестого отдела полиции Первомайского района Ростова для жителей области.

Проект «Правовая помощь онлайн» является разработкой Ростовской области, больше нигде в РФ такой формат не практикуется. Цель проекта - сделать правовую помощь специалистов ведомств разной направленности доступнее для рядовых жителей региона. За техобеспечение проекта отвечает областное Минсвязи, с помощью которого в нескольких МФЦ открыли точки видеосвязи для получения консультаций в режиме реального времени.

В настоящее время такие точки работают в 22 МФЦ, в которых жители области смогут проконсультироваться с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам миграции, прописки, получения паспорта и другим вопросам.

По данным RostovGazeta, проект набирает популярность, с начала его запуска в начале июля услугой воспользовались 70 человек. В планах увеличение числа участников, идут переговоры с областным управлением Росреестра. Попасть на консультацию могут жители любого района области.