Президент одобрил все предложения Виктора Зимина по развитию Хакасии

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В Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы Республики Хакасия Виктора Зимина. Руководитель региона представил пять основных проектов, которые будут направлены на развитие республики. Все они получили одобрение со стороны президента.
Как сообщает издание «Хакасия-Информ», Путин и Зимин обсудили модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМ и Транссибирской магистралей. С развитием пропускных способностей проект позволит наладить бесперебойный вывоз угля с территории Хакасии. В перспективе регион должен выйти на второе место в стране по объемам добычи угля.
Поднимался и вопрос строительства крытой ледовой арены в Абакане, рассчитанной на 3000 мест. Она необходима, чтобы республиканские хоккейные команды, а также команды по фигурному катанию и шорт-треку могли тренироваться круглый год.
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