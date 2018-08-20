Президент одобрил все предложения Виктора Зимина по развитию Хакасии

Как сообщает издание «Хакасия-Информ» , Путин и Зимин обсудили модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМ и Транссибирской магистралей. С развитием пропускных способностей проект позволит наладить бесперебойный вывоз угля с территории Хакасии. В перспективе регион должен выйти на второе место в стране по объемам добычи угля.

Поднимался и вопрос строительства крытой ледовой арены в Абакане, рассчитанной на 3000 мест. Она необходима, чтобы республиканские хоккейные команды, а также команды по фигурному катанию и шорт-треку могли тренироваться круглый год.