Родственники парня из московской больницы разыскиваются в Алапаевске

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Со слов молодого человека, находящегося в московской больнице, его зовут Дмитрий Мотовилов, и проживает он в Алапаевске. Сейчас разыскиваются родственники парня.
Приметы парня: на вид 28–30 лет, рост 170-180 см, телосложение среднее, волосы длинные темно-русые.
Находится в московской больнице. Возможное место проживание — город Алапаевск.
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Всех, кто узнал Дмитрия или знает его родственников, просят позвонить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону 89000440220.
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