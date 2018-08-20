Родственники парня из московской больницы разыскиваются в Алапаевске

Приметы парня: на вид 28–30 лет, рост 170-180 см, телосложение среднее, волосы длинные темно-русые.

Всех, кто узнал Дмитрия или знает его родственников, просят позвонить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону 89000440220.