В Дагестан из нескольких регионов прибыли свыше 2,5 тысячи специалистов. За выделенное время они поменяли 7,5 тысячи опор ЛЭП, 18 тысяч электросчетчиков и свыше 600 километров электропроводов", - пишут "Новые известия"..

Стало известно, что компании удастся сэкономить 272 миллиона рублей в год за счет ожидаемого снижения электропотерь. Положительно к работам отнеслись также власти и местные жители. Один из них заявил, что 87 лет живет в республике и проблемы с электричеством существовали всегда, теперь он надеется, что навсегда забудет о них.

"Администрация Махачкалы от всех жителей выражает благодарность за помощь, связанную с повышением качества и безопасности функционирования электротехнического комплекса города", - рассказал ВРИО главы мэрии Абусупьян Гасанов.

Между тем, работы прошли в Дагестане не случайно. Именно здесь самый высокий по России процент потерь электроэнергии. Все это усугубляют долги за потребленную энергию, они достигли 17 миллиардов рублей, хотя во всем Северном Кавказе они составляют 25 миллиардов. Есть также проблема с незаконными врезками и высокой степенью износа оборудования. Учения прошли в нескольких районах республики, в том числе в Каспийске, Буйнакске и Махачкале.

В Дагестане не ограничиваются решением только этих проблем. В республике открываются новые школы, детские сады и социальные объекты. Сами жители видят, что власти ликвидируют давние социально-экономические проблемы. Все это делается не методом силы, а мирно.