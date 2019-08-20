Депутаты от ЛДПР предложили условие для освобождения водителей от штрафа
Сегодня, 09:19ОбществоФото: pxhere.com
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По мнению народных избранников, информация о зафиксированных правонарушениях должна своевременно публиковаться на портале Госуслуг. Если этого не происходит, то это может считаться основанием для освобождения водителя от обязанности платить штраф, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, если информация о нарушении ПДД не была размещена на портале Госуслуг в течение 10-дневный срок, то водитель освобождается от административной ответственности.
Среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов, совершенные ими достаточно давно,пояснили депутаты от ЛДПР причину необходимости введения законопроекта.
Авторы инициативы отметили, что аналогичные условия уже действуют в правовом поле: водители имеют право уплатить только половину штрафа, если сделают это в течение 20 дней с момента вынесения решения о привлечении к ответственности.
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