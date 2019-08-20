Депутаты от ЛДПР предложили условие для освобождения водителей от штрафа

Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, если информация о нарушении ПДД не была размещена на портале Госуслуг в течение 10-дневный срок, то водитель освобождается от административной ответственности.

Среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов, совершенные ими достаточно давно,пояснили депутаты от ЛДПР причину необходимости введения законопроекта.