Экс-заключенный уральской колонии для смертников обвиняется в изнасиловании ребенка
Сегодня, 17:51ОбществоФото: pxhere.com
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В Удмуртии правоохранительные органы города Глазов задержали 56-летнего мужчину по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает Ура. ру. Отмечается, что задержанный являлся в своё время заключённым единственной в России колонии для смертников «Чёрный беркут».
По материалам следствия, инцидент произошёл 4 августа. Обвиняемый увидел на одной из детских площадок семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости и покатать на аттракционах. После того, как девочка согласилась, мужчина повёл её через двор, где изнасиловал. Задержать обвиняемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.
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В ходе установления личности, оказалось, что мужчина был неоднократно судим и даже приговорён к смертной казни, которую заменили 25-летним сроком заключения. Его он отбывал в «Чёрном беркуте», где содержались заключённые которым расстрел заменили тюремным сроком. В 2018 году учреждение закрыли из-за нерентабельности, а заключённых этапировали на Дальний Восток.
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