Экс-заключенный уральской колонии для смертников обвиняется в изнасиловании ребенка

По материалам следствия, инцидент произошёл 4 августа. Обвиняемый увидел на одной из детских площадок семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости и покатать на аттракционах. После того, как девочка согласилась, мужчина повёл её через двор, где изнасиловал. Задержать обвиняемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.