Кольцовские таможенники предотвратили вывоз в Азербайджан 1,5 миллиона рублей

Во время проверки багажа у одного из пассажиров рейса Екатеринбург-Баку в чемодане обнаружились 1,7 миллиона рублей. Мужчина пояснил, что не знал о необходимости декларировать денежные средства.

По закону, с суммой выше десяти тысяч долларов нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается,заявил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.