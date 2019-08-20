Кольцовские таможенники предотвратили вывоз в Азербайджан 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:45ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово таможенники пресекли вывоз за границу незадекларированной крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время проверки багажа у одного из пассажиров рейса Екатеринбург-Баку в чемодане обнаружились 1,7 миллиона рублей. Мужчина пояснил, что не знал о необходимости декларировать денежные средства.
По закону, с суммой выше десяти тысяч долларов нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается,заявил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.
Часть денег пассажиру вернули, речь идет о разрешенной к провозу сумме — 10 тысяч долларов. Остальные деньги изъяты. Мужчине грозит штраф от половины до двукратного размера изъятых денежных средств.
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