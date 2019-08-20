Лучшие школьники Свердловской области будут награждены губернаторскими премиями

Номинанты будут представлять учебные заведения Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевского, Туринского, Полевского, Качканарского, Березовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича, и городского округа Рефтинский, поселка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска. Все они в своё время принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах городского, регионального и всероссийского уровня и заняли там призовые места.

Торжественная церемония награждения состоится в начале сентября в Екатеринбурге. Премия губернатора Свердловской области предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Она была учреждена в 1997 году и за два десятилетия её лауреатами стали более 900 школьников региона.