Поклонская посетила монастырь в Екатеринбурге и рассказала о чудесном исцелении
Во время визита в Среднеуральский женский монастырь 18 августа Наталья Поклонская записала видеообращение, в котором среди прочего, рассказала о чудесном исцелении, произошедшем с ней недавно, сообщает Ура.ру.
Поклонская посетила основателя монастыря отца Сергия Романова, которого считают её духовником и главой секты царебожников, и передала ему перстень Николая II в знак примирения после длительной ссоры. Утверждают, что конфликт произошёл из-за повторного замужества Поклонской. В видеообращении, записанном во время посещения монастыря, девушка рассказала о исцелении, в котором ей помог святой Лука Крымский.
Когда очень заболела, мне сделали операцию. Получилось осложнение. Любой человек переживал бы (это и боль, и страх, и непонятно, чем закончится болезнь). Я однажды, помолившись нашему святителю Луке, положила рядом его книгу с фотографией. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: «Не бойся, это я, я тебя полечу». И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все и прошло. Это чудо! Во славу божию хочу сказать: «Верьте все! Наш святитель всех слышит!»,рассказала Поклонская.
В конце видео она заявила, что всегда будет приезжать в Среднеуральский женский монастырь к отцу Сергию несмотря ни на что.
Вот я в храме, в этом монастыре. Здесь так много людей, что не передать. Вот батюшка, к которому все приходят. И я буду приезжать сюда. Хочу пожелать всем только хороших чудес, добра, радости, мира и веры,сказала Поклонская.