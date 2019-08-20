Поклонская посетила монастырь в Екатеринбурге и рассказала о чудесном исцелении

Когда очень заболела, мне сделали операцию. Получилось осложнение. Любой человек переживал бы (это и боль, и страх, и непонятно, чем закончится болезнь). Я однажды, помолившись нашему святителю Луке, положила рядом его книгу с фотографией. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: «Не бойся, это я, я тебя полечу». И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все и прошло. Это чудо! Во славу божию хочу сказать: «Верьте все! Наш святитель всех слышит!»,рассказала Поклонская.