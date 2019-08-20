Покрас Лампас 26 августа приедет в Екатеринбург для восстановления граффити
Уличный художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, планирует 26 августа посетить столицу Свердловской области для того, чтобы восстановить испорченную ранее работу, сообщает Газета.ру.
Координатор международного фестиваля граффити «Стенограффия» заявил, что Лампас пробудет в Екатеринбурге до 27 августа. За это время он планирует восстановить «Супрематический крест», который 19 июля залили гудроном коммунальщики. Финансироваться работа будет из бюджета фестиваля.
Напомним, что о решении восстановить «Суперматический крест» Покрас Лампас заявил на следующий день после того, как стало известно о попытке коммунальных служб Екатеринбурга уничтожить работу. Художник отметил, что сталкивается с подобным впервые, но не держит зла на жителей уральской столицы. Возмущение действиями коммунальщиков выразили глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Через некоторое время православные активисты попросили губернатора уничтожить граффити, так как по их мнению «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». В начале августа представитель православной общественности, директор Музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить крест Покраса Лампаса на экстремизм. По мнению активистки, рисунок «оскверняет предмет народного почитания» и «не имеет ничего общего с искусством».