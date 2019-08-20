Покрас Лампас 26 августа приедет в Екатеринбург для восстановления граффити

Координатор международного фестиваля граффити «Стенограффия» заявил, что Лампас пробудет в Екатеринбурге до 27 августа. За это время он планирует восстановить «Супрематический крест», который 19 июля залили гудроном коммунальщики. Финансироваться работа будет из бюджета фестиваля.

Напомним, что о решении восстановить «Суперматический крест» Покрас Лампас заявил на следующий день после того, как стало известно о попытке коммунальных служб Екатеринбурга уничтожить работу. Художник отметил, что сталкивается с подобным впервые, но не держит зла на жителей уральской столицы. Возмущение действиями коммунальщиков выразили глава региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

4 В Екатеринбурге коммунальщики залили гудроном рисунок «Стенографии» Фото Коммунальные службы в столице Урала залили гудроном арт-объект известного каллиграфа Покраса Лампаса, пишет портал Е1.