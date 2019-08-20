Ректор УрФУ награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью»
Сегодня, 15:39ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Ректора УрФУ Виктора Кокшарова и завкафедрой теплофизики и информатики в металлургии Николая Спирина наградят знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург
Знак отличия присужден за особые заслуги в науке. Сейчас УрФУ включен в масштабный проект по созданию научно-образовательного центра на Урале, который должен объединить потенциал вузов Южного и Среднего Урала.
Напомним, во время визита на «Иннопром» УрФУ посетил президент России Владимир Путин.
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