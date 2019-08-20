Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

По предварительным данным, у Захарова диагностировано двустороннее воспаление легких. Медики оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое.

85-летний режиссер несколько дней чувствовал себя плохо, однако не спешил обращаться к врачам. За медпомощью он обратился только после возникновения тяжелой одышки.