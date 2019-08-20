Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Группа Марка Захарова в соцсети
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Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров доставлен в реанимацию одной из московских клиник, сообщает «Рен-тв».
По предварительным данным, у Захарова диагностировано двустороннее воспаление легких. Медики оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое.
85-летний режиссер несколько дней чувствовал себя плохо, однако не спешил обращаться к врачам. За медпомощью он обратился только после возникновения тяжелой одышки.
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