РОСДОРНИИ улучшит российские дороги

Специалисты центра будут полностью контролировать работы по реформированию отрасли, сообщает NewsNN. Это особенно важно, поскольку речь идет о нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ОЦК объединит усилия государства, бизнеса и специалистов отрасли для внедрения передовых технологий, развития научно-производственной базы и повышения уровня профессионального образования. РОСДОРНИИ займется комплексным общефедеральный аудитом применения технологий в дорожной сфере.

Как отметил гендиректор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко, в России нужно создать единый «кодекс» самой актуальной информации о состоянии дорог. По его словам, многие решения и технологии сегодня применяются точечно, о результатах использования осведомлен узкий круг лиц. Для узкой научной среды это вполне привычно, но сегодня стоит задача масштабного применения самых современных технологий, мониторинг нужно централизовать. Эти задачи и будет решать институт.

К 2024 году все связанные с прокладыванием и использованием дорог процессы в стране переведут на систему контрактов жизненного цикла в объеме не менее 70% от общего количества таких контрактов. Различные виды работ объединят в один контракт, оценивать который будут по его финальной стоимости. Она будет включать затраты на строительство дорог, их ремонт и эксплуатацию. Благодаря использованию современных технологий сроки безаварийной эксплуатации увеличатся.