Свердловчанин лишился свободы и телефона за лжеминирование дома
Сегодня, 11:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Первоуральске местный житель Алексей Завьялов осужден за лжеминирование дома, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В марте этого года Завьялов во время распития спиртных напитков у себя дома, находясь под действием алкоголя, позвонил по единому номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве многоквартирного дома. На место выехали сотрудники оперативных служб, были приняты меры по недопущению ЧП, дом обследован на наличие взрывчатых веществ.
Личность звонившего была установлена, ранее мужчина уже был судим. В содеянном он раскаялся и сообщил, что не планировал взрывать дом, ложный вызов он совершил под влиянием спиртного.
Завьялов осужден по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве» и приговорен к году и шести месяцам ограничения свободы. Телефон, по которому был совершен ложный вызов, конфискован в пользу государства.
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