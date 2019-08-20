Свердловчанин лишился свободы и телефона за лжеминирование дома

В марте этого года Завьялов во время распития спиртных напитков у себя дома, находясь под действием алкоголя, позвонил по единому номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве многоквартирного дома. На место выехали сотрудники оперативных служб, были приняты меры по недопущению ЧП, дом обследован на наличие взрывчатых веществ.

Личность звонившего была установлена, ранее мужчина уже был судим. В содеянном он раскаялся и сообщил, что не планировал взрывать дом, ложный вызов он совершил под влиянием спиртного.