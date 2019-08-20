Свердловская компания оштрафована на 200 тысяч за строительные работы около памятника
Сегодня, 10:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Застройщик из Каменска-Уральского был оштрафован за проведение работ рядом с объектом культурного наследия, сообщает «ЕТВ». Нарушение произошло ещё в декабре 2018 года.
ООО «Добролюб» осуществлял стройку возле Дворца культуры железнодорожников, который признан объектом культурного наследия. При этом, ранее застройщику запрещали вести работы на данном участке, так как существовала угроза того, что памятник будет повреждён.
После проверки управления госохраны Свердловской области, её материалы были направлены в суд, который оштрафовал организацию на 200 тыс. Компания попыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд счел наказание справедливым.
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